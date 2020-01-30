Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün anayolda karşılaştığı fotoğraftaki kamyon ile ilgili sitemini bizlerle paylaşarak yollarımızda güvenli yolculuğun olmadığını dile getirdi.

Fotoğrafta görülen kamyon tipi van aracın tam olarak ne taşıdığını anlayamadığını ancak arkada kapısının olmayışı nedeniyle taşınan yükün bir öne bir arkaya gidip geldiğini gördüğünü anlatan vatandaşımız, “Bu tehlikeli durumu araç şoförüne aktarmak ve bir önlem almasını sağlamak amacıyla onu durdurup uyardım. Ancak uyarımı dinlemeyerek yoluna devam etti” dedi.

Yol güvenliğini hiçe sayan bu sürücünün bir emir kulu olduğunu yani şirketin kendisine nereye götüreceğini söyleyerek yollattığını iddia eden vatandaşımız, “Bu aracın taşıdığı yük ansızın yola düşse, arkadan gelen sürücüler ne yaşayacak Allah bilir” diye konuştu.

Vatandaşımız, sürücülerin yol güvenliği konusunda üzerlerine düşeni yapması halinde hiçbir sorun yaşanmayacağını ancak bu şekilde sorumsuzca yola çıkan ve oldukça tehlikeli bir şekilde yük taşıyan bu sürücüler nedeniyle diğer sürücülerin huzursuz olduğunu dile getirerek sitemlerini paylaştı.