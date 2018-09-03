Yollar beton artıklarına teslim

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan vatandaşlarımız, ülkemiz genelinde yaşanan yollardaki yıpranmanın ve bozulmanın en önemli sebeplerinden olan ağır yük kamyonları ile beton mixerlerinin yaptığı zararların önüne geçmek gerektiğini belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

“Burası Gazimağusa Hurmalı çember. Yine mixerler yolu beton artıklar ile doldurdu. Fakat ne belediyenin, ne çevre dairesinin ne de karayolları dairesinin umurunda bile değil tümü kafalarını kuma gömdüler. Kimin umrundadır ki de temizleyecekler” diyerek adeta isyan ettiler.

Bu beton artıklarının özellikle kavşaklarda oldukça fazla olduğunu belirten vatandaşlarımız, dökülen beton artıklarının yolun şeklini bozduğunu ayrıca sürücülerinde buralarda zor anlar yaşadığını kaydettiler.

Beton mixerlerini kullananların neden yola çıkarken araçlarını kontrol etmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Bu beton artıkları yolları kullanılmaz hale getiriyor. Hem yollar bozuluyor hem araçlar zarar görüyor” dediler.