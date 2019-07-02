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Yollar bakım onarım istiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinden vatandaşlarımız, ülkemizde yolların SOS verdiğini gerek asfaltların bozulduğunu gerekse refüjlerin otlar ve ağaçlarla dolduğunu ifade ederek bu konuda bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

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Yollar bakım onarım istiyor
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Mesarya köylerinden Serdarlı ile Gönendere köyleri arasında yol kenarında bulunan bir ağacın dalının kopup yol içine düştüğünü belirten vatandaşımız “Ağaç koptu,yolun içine düştü, bakan yok, ilgilenen yok. Mecburen biz kendimiz yoldan bu ağaç dallarını kaldırdık ” dediler.

Gerek yollardaki asfaltların çok bozulduğunu gerekse yol kenarlarındaki otların ve ağaçların çok büyüyerek yol güvenliği bozduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, devlet yetkililerine seslenerek “Siz her yere kamera takıp vatandaşa nasıl ceza yazıp para toplarım planları yapın!!!Biraz da yollara bakın....” diyerek isyan ettiler.

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