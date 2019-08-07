 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
9 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
74 0
 
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
29 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
48 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
15 0
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
519 0
banner82

Yolda ölümle dans bu olsa gerek

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, dün öğleye doğru İskele – Yonca Kavşağı arasındaki anayolda giderken Sütlüce köyü yakınlarında karşılaştığı fotoğraftaki görüntü karşısında şok olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Yolda ölümle dans bu olsa gerek
banner267

 

Öğle saat 11.30 sıralarında Geçitkale tarafından gelerek Sütlüce kavşağına doğru ilerlediği sırada önünde ilerleyen beyaz aracın yan taraflarından uzanan plastik boruyu gördüğü zaman şok olduğunu ifade eden vatandaşımız, “Bu araç sürücüsü ne yapmaya çalıştı pek anlayamadım. Ama o plastik boruyu arkadaki pencerelerden yola uzatarak adeta ölüme davetiye çıkardı. Zira sol taraftan dışarıya uzanan parça neredeyse yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıyordu” diye konuştu.

Bu araç sürücüsünün neden arkadan ön kapıya doğru bu plastik boruyu uzatmayı akıl etmediğini sorgulayan vatandaşımız, “Yollarımızda bu gibi ihmaller büyük acılara neden olabilir. Bu nedenle herkes araç kullanırken tüm ihtimalleri düşünmelidir” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.