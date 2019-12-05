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Yol tamiratında neden bazı yerler boş geçildi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya köylerinden Gönendere sakini bazı vatandaşlarımız, bölgelerinde bir süreden beridir devam eden ana yol asfalt tamiratı ile ilgili sıkıntılarını paylaşarak yapılan tamiratta eksikleri olduğunu dile getirdiler.

Yol tamiratında neden bazı yerler boş geçildi?

Gönendere sakinleri, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirerek “Fotoğrafta görülen asfalt Gönendere ile Serdarlı arasında Gönendere köyünü yaklaşık 500 metre geçtikten sonradır. Karayolları Dairesi asfalt tamirat ekipleri burayı atladı” dediler.

Burayı neden atladıklarına pek anlam veremediklerini belirten bölge sakinleri, yolun diğer tamirat yapılan yerlerden daha fazla deforme olduğunu bunun fotoğraflarda da görülebileceğini ifade ettiler.

Bu bölgede yaklaşık bir aydır devam eden tamirat çalışmaları nedeniyle bölgede zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığını fakat sürücülerin çok fazla şikayet etmediğini dile getiren bölge sakinleri “Buradan Karayolları Dairesi yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Lütfen gereği yapılsın. Zira yağacak ilk etkili yağmurlarda yolun bu bölgesinde gölcükler oluşacak” diyerek sözlerini tamamladılar.

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