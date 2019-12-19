Yol tabelaları SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemiz yollarının son yapılan yama ve asfaltlama çalışmalarıyla bir nebze olsun düzeldiğini ifade ederek, yollardaki eksikliklerden bir diğerinin ise yol tabelalarının veya işaret tabelalarının deforme olması olduğunu belirttiler.

Özellikle ülkenin doğusunda birçok bölgede tabelaların çok kötü durumda olduğunu söyleyen sürücülerimiz, “Bazı yerlerde tabelaların üzerinde yazanı okumak bulmaca çözmekten çok daha zor. Bazı yerlerde sanki de avcılar tarafından şaçmalanmış gibi bir durum var” dediler. Gerek yol tabelalarının gerekse trafik işaret levhalarının Karayolları Dairesi tarafından kontrol edilip edilmediğini sorgulayan sürücülerimiz, “Bu tabelalar veya işaret levhaları kısa zaman içinde değişmeliler” dediler. Vatandaşlar, trafik levhalarının bu şekilde kısa sürede deforme olmasının sebebinin de araştırılarak nedenin bulunması gerektiğini belirttiler.