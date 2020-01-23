Yol kenarları daha büyük bir tehlike

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, ülkemizde trafik güvenliğinin her alanda kötü olduğunu geçtiğimiz gün kendi gözleriyle şahit olduğu bir durum nedeniyle anladığını dile getirerek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Mağusa sakini sürücü vatandaşımız, kendisinin doğa fotoğrafçılığı konusunda merakı olduğunu ifade ederek Karpaz bölgesinden geçtiğimiz gün geri dönerken güzel bir manzara yakaladığı için yol kenarında durduğu zaman karşılaştığı fotoğraftaki ağzı açık durumdaki su deposunun kendisini tedirgin ettiğini kaydetti.

Vatandaşımız “Mağusa İskele yolunda fotoğraf çekmek için arabadan indim. O ne biraz daha geri ve sol yapsaydım bubi tuzağına düşmüştüm. Bu kadar sorumsuzluk olacak gibi değil” diyerek bu yolu kullanan yayaların çok büyük tehlike içinde olduğunu vurguladı.

“Düşünün gece buradan yaşlı bir adam yürürken buraya düşse inanın bence hiç şansı olamaz. Ölür gider” diyen vatandaşımız burasının İskele’nin Makenzi Plajı’nın tam karşısı olduğunu belirtti.

Bu bölgede birçok yabancının yaşadığını söyleyen vatandaşımız, bu insanların yürüyüş yapmayı sevdiğine dikkat çekerek bu ağzı açık deponun tehlike saçtığını yineledi.