Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz ülkemizde ağır yük vasıta kullanan sürücülerin yol güvenliğini bozacak şekilde yük taşıdıklarını ifade ederek bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini aktardılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi taş veyahut toprak yüklü kamyonun arka kapağının olmadan yükünü taşıdığını belirten vatandaşlarımız “Bu kamyon sürücüsü bir çukura düşse üzerindeki taşlar veyahut toprak yola savrulacak ve yolda giden diğer araçların sürüşünü engelleyecek, hatta kazaya bile sebebiyet verecek belki de” diyerek bu gibi tehlikeli sürüş yapanların dikkatli olması gerektiğini kaydettiler.

Bu kamyonun bir belediyeye ait olduğunu ancak hangi belediyeye ait olduğunu anlayamadıklarını belirten vatandaşlarımız belediyelerin daha hassas olması gerektiğini sözlerine eklediler.

Yollarımızda bu gibi tehlikeli sürüş yapan ağır araç sürücülerinin mutlaka polis tarafından uyarılması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, sürücülerinde daha duyarlı olmasını istediler.