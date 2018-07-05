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Yol güvenliği için çalışma yapmak şart

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yol güvenliği konusunda yeni hükümetle birlikte bazı çalışmalar yapılmaya başlandığını ancak bunun daha hızlı ve ülke genelinde olması gerektiğini söyleyerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Yol güvenliği için çalışma yapmak şart
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Bu fotoğrafı geçtiğimiz günlerde Lefkoşa – Mağusa anayolunun Haspolat ile Demirhan Kavşakları arasında kalan yolda çektiklerini belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi orta refüj içerisinde büyüyen otlar artık yol içine dökülmüş durumda. Yine orta refüjde büyüyen ağaçlar neredeyse yolun bir şeridini kaplayacak duruma geldi” dediler.

Bu otlar ve ağaçların kesilip budanması gerektiğini zira yol güvenliğini tehlikeye atar hale geldiklerini söyleyen vatandaşlarımız “otların ve ağaçların büyümesi nedeniyle refüj içinden yola atılan kedi köpek gibi hayvanları görmek mümkün olmuyor. Bu nedenle de yola atılan hayvanları fark etmeyen veya son anda fark eden sürücüler kaza ile burun buruna kalıyorlar” diye konuştular.

Karayolları Dairesi ekiplerinin neden bu yolları temizlemediğini sorgulayan sürücü vatandaşlarımız, belediye sınırları içerisindeki anayollar temizlenirken, buralarda otların insan boyunda olmasının kabul edilemez olduğunu kaydettiler.

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