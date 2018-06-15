banner107
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
18 0
Bayram üstü mağdur oldular
Bayram üstü mağdur oldular
100 0
Dev şölen başladı
Dev şölen başladı
38 0
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
54 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
687 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
102 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
38 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
53 0
banner82
banner147

“Yol güvenliği böyle olmaz”

banner27

“Yol güvenliği böyle olmaz”
banner137

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, yollarımızın gerçektende trafik güvenliği açısından çok kötü olduğunu tüm sürücülerin bunun biliciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Sürücümüz bu fotoğrafı dün Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde Haspolat Kavşağı bölgesinde çektiklerini belirterek fotoğrafta görüldüğü gibi her tarafı açık TIR kamyon dorsesi üzerinde çeşitli inşaat malzemeleri olduğunu ancak ne bir iple bağlı olduğunu ne de bir örtü olduğunu ifade etti.

Dünyada bu şekilde yük taşıyan kamyon veya tır tarzı ağır araçları sadece ülkemizde görebileceğimizi savunan duyarlı sürücümüz “Bu TIR araç yolda giderken aniden bir fren yapsa veya lastiği patlasa üzerindeki birçok inşaat malzemesi yola savrulacak ve belki de bazı araç sürücülerinin kaza yapmasına neden olacak” diyerek bu konuda herkesin biraz daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.