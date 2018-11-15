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Yol değil tarla oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi köylerinden Yıldırım köyü sakini vatandaşlarımız, Yıldırım-Geçitkale arası tali yolun artık kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek, fotoğraf göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Yol değil tarla oldu
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2000 yılına kadar bu yolun Geçitkale ile köyleri arasındaki bağlantı yolu olduğunu ve köylülerin genelde bu yolu kullanarak Geçitkale’ye gidip geldiklerini ancak 2000 yılı sonrasında yapılan Dörtyol – Geçitkale çift şerit yolu nedeniyle yolun Geçitkale tarafının kapandığını aktaran Yıldırım sakinleri, ancak kendi köylülerinin tarlalarına gitmek için bu tali yolu kullandığını anlattılar.

Yıllardır bu yolun yeniden stabilize edilmesini beklediklerini aktaran Yıldırımlı vatandaşlarımız, neredeyse 10 yıldır hükümetlerde görev yapan tüm ulaştırma bakanlarının bu yolun yapılması için söze verdiklerini ancak yerine getirmediklerini kaydettiler.

Bu yol için yeni yılda bütçeye ödenek konacağı sözleri verildiğini ancak bu sözlerin daha önce de verildiğini hatırlatan bölge sakinleri, “Yol değil artık tarla haline gelen bu yolun inşallah stabilize olsa da düzeltilmesi sağlanır. Zira traktörlerimiz bu yollarda perişan oluyor” dediler.

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