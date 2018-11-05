Yol değil tarla

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz ülkede birçok tali yolun her geçen gün bozulduğunu bunlardan biri olan Taşkent – Dikmen arasındaki yolun yer yer adeta tarlayı andırdığını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Sürücü vatandaşlarımız “Dikkat burası Dikmen - Taşkent yolu, 3 ay oldu kazılalı ancak kazıldığı gibi kaldı” diyerek tam viraj üstü kazılan bu yoldan dolayı arabaların kaydığını dile getirdiler.

Bu yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten duyarlı sürücülerimiz “İnşallah erken bir zamanda yapılır. Belki 6 aya kadar biter, ancak hiç bir çalışma yok aynı şekilde duruyor” diyerek sitem ettiler.

Bu şekilde yolların kötü olduğu bölgelerde Karayolları Dairesi ekiplerinin uyarıcı levhalarda koymasının şart olduğunu ifade eden sürücülerimiz, önümüzün kış olduğunu bu nedenle yolun daha tehlikeli olacağını sözlerine eklediler.