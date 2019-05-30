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Yokuş yukarı 50 km hız sınırı mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde Karpaz bölgesinin hizmet açısından diğer bölgelere göre geri kaldığını ancak ülkede trafik konusunda konulan kuralların neden ayni olmadığını sorguladılar.

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Yokuş yukarı 50 km hız sınırı mı olur?
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Vatandaşımız “Karpazlı’nın suçu ne? Bu Karpaz bölgesindeki insanlar için yaşam koşulları her gün yollarda olması ve yolların mevcut durumu ortada iken Kumyalı girişinde yeni konulan kameranın hız limiti çok düşük bu konuda bölge sakini olarak şikayetimi bildiririm” dedi.

Bu konuda daha önce yaptıkları şifaen şikayetlerinin bir çözüm bulunmadığını ifade eden vatandaşımız, bu konu ile bir çözüm bulunmasını talep ettiklerini kaydettiler.

“Bizler her gün yollardayız, tam yokuş yukarı tırmanacağımız zaman 50 km hız limiti çok düşüktür. Sizlere bu konu ile birkaç örnek vereyim. Girne tarafında Alagadi’de yapılan petrol istasyonunun yakınındaki kamera viraj olması haliyle 65 km.. Kaplıca köy girişinin olduğu yerde 65 km. Ve buna benzer bir sürü örnekler verebilirim” dedi.

Kumyalı’dakinin ne akla 50 km konulduğunu sorgulayarak bu konuda bir mantıklı açıklama olup olmadığını sorgulayan vatandaşımız, “Yoksa bizler Karpazlı olduğumuz için mağdur bölgeli miliyiz?” diyerek sözlerini tamamladı

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