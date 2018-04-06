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Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım köyü sakinleri, Geçitkale ile Yıldırım köyü arasında bulunan ve geçmişte bu iki köyü bir birine bağlayan tali yolun yıllardır tamirat beklediğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
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Neredeyse 10 yıldır her hükümete gelen parti ve bakanların köylerini ziyarette ilk söyledikleri şeyin köy yollarının tamir edilip yeniden hizmete konulacağı yönünde olduğunu belirten Yıldırım köylüleri, ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi yolun artık kullanılmaz hale geldiğini ifade ettiler.

Yolun en azından stabilize edilmesini isteyen köylüler, “Bu yolu kullanan çiftçiler olsun hayvancılar olsun, tarlalarına gitmek için perişan oluyorlar. Her 10 metrede bir çukur oluştu. Ayrıca yol üzerinde bulunan menfez köprüler de yıkılmış durumda ve bu yolu kullanan birilerinin her an için kaza yapması tehlikesi yaşanıyor” diyerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini göreve davet ettiler.

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