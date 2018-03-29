Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediye başkanlığına bağımsız aday

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaklaşan yerel seçimler için özellikle belediyelerde adaylık konusunda gerek siyasi partilerin gerekse bağımsız adayların çalışmaları son sürat devam ediyor. Belediyeler arasında durumu en kötü olan ve neredeyse çalışamaz bir durumda bulunan Yeni Erenköy Belediyesi için Belediye Başkanlığı görevine ilk adaylığını açıklayan kişi Emrah Yeşilırmak oldu.

Siyasi yaşamına Halkın Partisi’nde başlayan ve Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevini de yürüten ancak genel seçimler sonrasında partiden istifa eden Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından Bağımsız Yeni Erenköy Belediyesi Başkan adayı olmaya karar verdiğini açıkladı.

Emrah Yeşilırmak’ın adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili arkadaşlarım, değerli Yeni Erenköy ve bölge halkı; yaklaşık olarak 1 aydır her kesimden arkadaşlarımla görüşerek Yeni Erenköy Belediyesinin geleceğini konuştuk ve yapılan istişareler sonucunda elimi taşın altına koymaya karar verdim bu nedenle 2018 yılı haziran ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Bağımsız Yeni Erenköy Belediyesi Başkan adayı olmaya karar verdim. Bu yola çıkarken öncelikli amacım belediyemizi ve bölgemizi bir vizyon çerçevesinde kalkındırmaktır. Ortak paydası Yeni Erenköy ve bölge halkının geleceği olan tüm vatandaşlarımızı yanımda görmekten büyük mutluluk duyarım. Adil, hizmetkar, çalışkan, saygılı ve bir belediye başkanına yakışır şekilde tüm halkımıza hak ettiği hizmeti sunacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Haziran ayındaki yerel seçimlerinden sonra eğer göreve gelirsem çok kötü bir mali tablo ile karşı karşıya kalacağımın farkındayım ancak tecrübelerimle birinci hedefim aylardır maaş alamayan personellerimizin maaşlarını gerekli istişareler yaparak bir ödeme formülü ile ödeme olacaktır. İkinci hedefim Y.Erenköy Belediyesinin gelirlerini arttırarak gelir-gider dengesini sağlamak ve denk bir bütçe oluşturarak mali disiplini sağlamak olacaktır. Üçüncü hedefim belediye bünyesinde plan ve proje birimi kurmaktır. Kuracağımız bu birim ile bölge halkımızın yararı esas alınarak projeler hazırlamak ve hazırlanan projelere mali ve finansman desteği bulmak olacaktır. Dördüncü hedefim Yeni Erenköy belediyesinde oluşan düzensizliği gidermek ve bir disiplin altında belediyeyi yönetmektedir. Bu saydığım hedefler sadece öncelikli hedeflerdir yani bölgemizi kalkındırmak için seçim sürecinde diğer projelerimi bölge halkı ile paylaşacağım. Projeler bağlamında bölge halkı yararına fikir üreten veya iş yapmak isteyen insanlarımızdan da faydalanacağımı bilmenizi isterim. Tüm bölge halkımıza hayırlısı olsun.”

