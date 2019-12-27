Yeni yıl hazırlıkları el yakıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 2020 yılına artık sayılı günler kaldığını gerek yeni yıl partileri gerekse evlerde kutlamalar için yapılan hazırlıkların cep yaktığını dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.

Özellikle mutfak masraflarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bir ailenin çoluk çocuk ve yakınlarıyla evde yeni yıla girmesi en az 1000 TL’dir. Zira etin kilosu 75 – 90 TL arasında. Tavuk deseniz 30 TL kilosu, içkisidir, çerezidir derken oldukça pahallı bir gece oluyor” dediler.

Bu arada yeni yıl nedeniyle çocuklarına veya kendilerine yeni birer kıyafet ve ayakkabı almak istediklerinde de kişi başı en az 300 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlarımız asgari ücretle çalışanlar için yeni yılın çok zor geçeceğini sözlerine eklediler.