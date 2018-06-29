Yeni Erenköy bölgesinde başıboş köpekler perişan etti

Özellikle bölgede av sezonunda bazı avcılar tarafından bırakılan köpeklerin karınlarını doyurmak için ağıllarına girdiğini söyleyen bölge sakinleri, bu hayvanları ya bir şekilde kontrol altına almaları ya da uyutmaları gerektiğini ifade ettiler.
Şu anda bir küçükbaş hayvanın yaklaşık bin TL olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu köpeklerin bir hayvancıya verdiği zararın maliyetinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu iddia ettiler.
Son zamanlarda bu hayvanların sayısının artmasının bir başka nedeninin ise evlerinde köpek besleyen kişilerin çok fazla olan köpeklerini besleyememeleri durumunda çevreye bırakmaları olduğunu belirttiler.