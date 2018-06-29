Yeni Erenköy bölgesinde başıboş köpekler perişan etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yeni Erenköy bölgesinden bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde bazı başıboş köpeklerin bölgede küçükbaş hayvancılık yapan kişilerin ağıllarına girerek yaklaşık 60 koyun ve kuzuyu telef ettiklerini bildirerek bu duruma tepkilerini dile getirdiler.

Özellikle bölgede av sezonunda bazı avcılar tarafından bırakılan köpeklerin karınlarını doyurmak için ağıllarına girdiğini söyleyen bölge sakinleri, bu hayvanları ya bir şekilde kontrol altına almaları ya da uyutmaları gerektiğini ifade ettiler.

Şu anda bir küçükbaş hayvanın yaklaşık bin TL olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu köpeklerin bir hayvancıya verdiği zararın maliyetinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu iddia ettiler.

Son zamanlarda bu hayvanların sayısının artmasının bir başka nedeninin ise evlerinde köpek besleyen kişilerin çok fazla olan köpeklerini besleyememeleri durumunda çevreye bırakmaları olduğunu belirttiler.