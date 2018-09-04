banner107
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
104 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
35 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
27 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
80 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
41 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
51 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
309 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
59 0
banner82
banner147

“Ye iç keyif yap, gerisini eşek tepsin misali”

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede bir nemelazımcılık yaşandığını dile getirerek, bundan dolayı da her tarafın çöpe boğulduğunu ifade ettiler.

“Ye iç keyif yap, gerisini eşek tepsin misali”
banner137

 

 

Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’nın dinlenme ve vakit geçirme alanlarından biri olan Deve Limanı olarak bilinen Laguna bölgesindeki deniz kenarı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz günlerde sabahleyin arkadaşlarımızla birlikte sabah yürüyüşü yapmak için seçtiğimiz güzergah üzerinde bulunan Laguna bölgenden geçerken karşılaştığımız bu manzara karşısında adeta şok olduk” dediler.

Geceleyin burada vakit geçiren gençler veya yetişkinlerin yedikleri çekirdek kabuklarını, içtikleri su, bira veyahut kola tenekelerini etrafa bıraktıklarını gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Yani bu kadar duyarsızlık olmaz. Ye iç, keyif yap, gerisini eşek tepsin misali. Her şeylerini sağa sola atıp giden bu zihniyetler var olduğu sürece her tarafın çöplüğe dönmesi kaçınılmazdır” diyerek isyan ettiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.