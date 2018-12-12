Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, Mağusa Belediyesi’nin alt yapı konusunda çok uzun zamandan beridir sıkıntılı olduğunu dile getirerek özellikle yolların çok berbat durumda olduğu için araç kullanmanın büyük eziyet çektiklerini ifade ettiler.

“Burası Mağusa’nın en işlek ana yollarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı’nın rezil hali. Ne amaç için olursa olsun! Daha bir iki yıl önce dökülen yeni asfaltı parçalamak nasıl bir ilkelliktir” diye konuşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, bu halde olan yolun sadece burası olmadığını kaydettiler.

Bu yolların dökülürken, neden alt yapının yapılarak dökülmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Yazıklar olsun milletin paralarına, yazıklar olsun emeklere. Bu geri kalmışlıktan vizyonsuzluktan hiç kurtulmayacağız” diyerek sitemlerini paylaştılar.