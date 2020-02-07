Yazıklar olsun bu düzene ve baştakilere

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde gittiği Mağusa Devlet Hastanesi’nde karşılaştığı manzara karşısında şok olduğunu belirterek bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız “Sabah 6’da hastaneye geldim kalça kırığından ameliyat olan anneme numara almak için durum bu ve üstelik doktorlar da sürekli izinli mi? Başka klinik de mi? Orada izinli yazardı” diyerek fotoğrafta da görüldüğü gibi onlarca kişinin sıra almak için sabahın erken saatlerinden buraya gelmek durumunda bırakıldığını kaydetti. Hastaneye saat 4 .30’da numara almak için gelen yaşlı kişiler olduğunu belirten vatandaşımız “Bizzat kendim kulak misafiri oldum ve Allah bilir ki o amca neyle, kimle geldi. Ne vakit yollara çıktı? Yazıklar olsun bu düzene. yazıklar olsun baştakilere” diyerek isyan etti.

Parası olmayanların orada saatlerce beklemeye mecbur bırakıldığını ifade eden vatandaşımız “Paran olsa da zaten yetiştiremen ödeyesin özeldeki röntgenleri, tahlilleri, doktoru. Oradan da randevu bulup bulamaman meçhul zaten. Ama bir randevu Dr. ile görüşme, bir röntgen çekme 600 TL” diyerek sağlık siteminin geldiği noktayı bu şekilde özetledi.