 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
2 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
24 0
 
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
76 0
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
19 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
43 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
174 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
banner82

Yaz sebzelerini yiyemedik

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, bu yıl yaz aylarının sebzesi olan birçok sebzeyi evlerine alamadıklarından dolayı sitem ederek bunun nedenini bizlerle paylaştılar.

Yaz sebzelerini yiyemedik
banner267

 

Yaz sebzesi denince akla, böğrülce, patlıcan, biber, bamya, salatalık ve domates geldiğini ifade eden vatandaşlarımız ancak bu saydıkları sebzelerin bu yıl gerek manav tezgahlarında gerekse market reyonlarında ya bulunmadığını ya da fiyatlarından dolayı yanlarına yanaşamadıklarını dile getirdiler.

Özellikle geçmiş yıllarda yaz aylarında gerek böğrülcenin gerekse domatesin üretim fazlalığı nedeniyle neredeyse beleş denilecek fiyatta satılmasına karşın bu yıl tezgahlardaki fiyatlarını görenlerin oradan hemen uzaklaşmayı tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlarımız, bu durumun neden böyle olduğunu sorgulayarak ülkede bir üretim politikası olmayışını eleştirdiler

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.