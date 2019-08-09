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Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
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Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lapta bölgesi sakini bazı duyarlı vatandaşlarımız, tüm uyarılara ve cezalara rağmen halen daha kaldırımlara araç park edilmesini anlayamadıklarını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bize gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.

Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
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Fotoğrafta görülen yerin Lapta Oteller Bölgesi olduğunu belirten vatandaşlarımız “Yani turizmin yapıldığı bölge. Ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi araçlar kaldırımda yayalar ise yollarda yürüyor” dediler.
Ülkemizin kültürünün her geçen gün farklılaştığını savunan vatandaşlarımız “Kaldırımdaki arabalar ise ülkenin kültürünün bir parçası. Özelliklede zengin olan insanların ne kadar okumuş ve Kültürlü olduğunun kanıtı" diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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