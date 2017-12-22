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“Yaya geçidiymiş kimin umurunda”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkede araç kullanan birçok kişinin trafik kuralları ve yol işaretlerini ya tam bilmediğini veya hiç bilmediğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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“Yaya geçidiymiş kimin umurunda”
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Fotoğrafta görülen yerin Hamitköy Kavşağı yakınları olduğunu ifade eden sürücü vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi trafikte yeşil ışığın yanarak ilerlemeyi bekleyen araç sürücüsü yaya geçidinin tam üstünde bekliyor. Ancak bu sürücümüz ya trafik işaretlerini veyahut kurallarını bilmiyor ya da takmıyor. Zira yaya geçidi üzerinde araçla durulmaması gerekiyor” dediler.

Bu yaya geçidini en fazla kullananların bölgede kalan öğrenciler olduğunu burada trafiğin ters olduğunu bu nedenle birçok yayanın burada basıldığını ifade eden sürücülerimiz, “Bu caddeye bir üst geçit yapamıyorlar. Caddenin iki tarafında büyük iş yerleri dev gibi ayrıca koskoca öğrenci yurdu var. Birlik olup bir üst geçit yapabilirler. Ama bizim memlekette insan hayatı çok ucuz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

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