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Yapılması gerekenin tersini yapıyoruz

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Yapılması gerekenin tersini yapıyoruz
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin yanlış olduğunu bile bile yine yanlış yapılmaya devam edildiğini ifade ederek, bize bu konuda bir fotoğraf göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Mağusa sakini vatandaşlarımız, Sakarya bölgesi olarak bilinen ve yıllardır Gazimağusa sulu çember yanındaki Garanti Bankası önünde yol içerisinde bulunan elektrik direğinin oradan kaldırılması yerine direği kesmenin ne anlama geldiğini sorguladılar.

“Mağusa’da en fazla kullanılan cadde olduğu için vatandaşların araçlarıyla defalarca çarpıp deviremediği, eğdiği elektrik direğini sökülüp kenara taşınacağı yerde, direği yarıdan aşağı kesmek ne anlama geliyor” diye sorgulayan vatandaşlarımız yani sürücülerin geri geri giderken göremeyerek üzerine daha çok vursunlar diye mi bunun yapıldığını sorguladılar.

Yetkililerin kaldırmakta direndiği efsane elektrik direğin faydalı bir ağaç olsaydı çoktan söküleceğini savunan vatandaşlarımız, ülkemizde yapılması gereken şeylerin tersinesin yapıldığını savundular.

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