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Yakın Doğu Bulvarı yoluna kasis şart

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın en yoğun trafiğinin olduğu Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Yakın Doğu kavşağının neredeyse hemen hemen her bir kazaya sebep olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Yakın Doğu Bulvarı yoluna kasis şart
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Vatandaşlarımız “Bu kaçıncı kaza? Belki 50, belki 100!” diyerek Yakın Doğu Bulvarı’na acil olarak kasis şart olduğunu zira Gönyeli tarafından gelen veya Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gelenlerin oldukça süratli olarak kavşağa yaklaştıklarını iddia ettiler.

Özellikle Yakın Doğu Üniversitesi yolunda kasisin mutlaka konulması gerektiğini zira her gün 100’den fazla okul servisinin bu güzergahı kullandığını ifade eden vatandaşlarımız “Öğrenciler veya gençler sürat yaparak Lefkoşa’ya doğru ilerliyorlar ve fotoğrafta görüldüğü gibi direksiyon hakimiyetini kaybedip ya karşı şeride geçiyorlar ya da yoldan çıkıyorlar. Allah korusun. Bir otobüsün altına giderlerse ne olacak?” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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