Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan vatandaşımız, hala ülkede çöplüklerin yakıldığını ve insanların zehir soluduğunu belirterek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitem etti.

"Bir emüsyon ölçümü olmayana ceza yazan ve yazdıranlar!...Bu zamanda hala çöpler yakılıyor. Geçen gün geçerken çektim paylaşmak istemedim” diyen vatandaşımız ama dün gece Ayluka-Maraş'tan güneye geçerken sokakların duman altı ve nefes alınmayacak derecede yanmış çöp kokularıyla boğulduğunu kaydetti.

Bir ayrıştırma merkezi kurup çöpten gübre, hazır toprak, metal, cam ve kağıtlar belediye ve devlet hazinesine para olarak geri dönüşüm sağlanabileceğini belirten vatandaşımız “Bu para veya yatırım bir defa yapılacak. Zaten dönüşüm kendi kendini ödeyecektir. Belki diyeceksiniz ki konuşmak kolay! Bende derim ki oturduğun sandalyeye sahip çıkamaz hak etmezsen hangi bölge hangi parti bakmaksızın kendiniz istifa edeceksiniz!” diye konuştu.

İsmail Alter’in başkan olduğunda çok sevindiğini zira projelerinin kendisine uçuk geldiğini anlatan vatandaşımız “Salamis yoluna tramvay, Palm Beach’ten Glapsides’e yürüyüş parkurları. vs. ancak seçim öncesi tırmıklayıp nadasa bıraktığınız Mağusa'nın en işlek caddesi Salamis yolu hala nadas ve verimli bir yol olarak dökülmeyi bekliyor” diye eleştiride bulundu.

Bir vatansever, çevreci ve Mağusa aşığı olarak bunları söyleme hakkına sahip olduğunu düşündüğünü belirten vatandaşımız Maksadının yapıcı yönde bir eleştiri yapmak olduğunu sözlerine ekledi.