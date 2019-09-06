 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
8 0
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
7 0
 
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
20 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
17 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
59 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
26 0
banner82

Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan vatandaşımız, hala ülkede çöplüklerin yakıldığını ve insanların zehir soluduğunu belirterek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitem etti.

Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
banner267

 

"Bir emüsyon ölçümü olmayana ceza yazan ve yazdıranlar!...Bu zamanda hala çöpler yakılıyor. Geçen gün geçerken çektim paylaşmak istemedim” diyen vatandaşımız ama dün gece Ayluka-Maraş'tan güneye geçerken sokakların duman altı ve nefes alınmayacak derecede yanmış çöp kokularıyla boğulduğunu kaydetti.

Bir ayrıştırma merkezi kurup çöpten gübre, hazır toprak, metal, cam ve kağıtlar belediye ve devlet hazinesine para olarak geri dönüşüm sağlanabileceğini belirten vatandaşımız “Bu para veya yatırım bir defa yapılacak. Zaten dönüşüm kendi kendini ödeyecektir. Belki diyeceksiniz ki konuşmak kolay! Bende derim ki oturduğun sandalyeye sahip çıkamaz hak etmezsen hangi bölge hangi parti bakmaksızın kendiniz istifa edeceksiniz!” diye konuştu.
İsmail Alter’in başkan olduğunda çok sevindiğini zira projelerinin kendisine uçuk geldiğini anlatan vatandaşımız “Salamis yoluna tramvay, Palm Beach’ten Glapsides’e yürüyüş parkurları. vs. ancak seçim öncesi tırmıklayıp nadasa bıraktığınız Mağusa'nın en işlek caddesi Salamis yolu hala nadas ve verimli bir yol olarak dökülmeyi bekliyor” diye eleştiride bulundu.
Bir vatansever, çevreci ve Mağusa aşığı olarak bunları söyleme hakkına sahip olduğunu düşündüğünü belirten vatandaşımız Maksadının yapıcı yönde bir eleştiri yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.