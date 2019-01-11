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Yakılan ateşin kalıntısı neden orta yerde bırakılıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, soğuk havanın son günlerde etkisini artırdığını, bu nedenle insanların ısınmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirterek, ancak ısınmak isterken çevreyi kirletmemek gerektiğini belirterek dün sabahleyin çektikleri bir fotoğrafı bizlerle paylaştılar.

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Yakılan ateşin kalıntısı neden orta yerde bırakılıyor?
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Ülkemizde Lefkoşa’ya özdeşleşen bir yer olan Dikilitaş’ın bulunduğu meydanda önceki gece ısınmak için yakılan ateşten arta kalan kül ve odunların orta yerde kaldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Lefkoşa’nın göbeğinde ve başta çalışanlar olmak üzere turistlerinde en çok uğradığı bir yer olan Dikilitaş meydanında bu görüntülerin oluşması hiç hoş değil” dediler.

İnsanların ısınma amacıyla mı yoksa başka bir amaçla yaktığı bilinmeyen bu ateşin kalıntılarının orta yerde durmasının ülkede gelinen neme lazımcılığın son noktası olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, gerek ateşi yakanların gerekse belediye ekiplerinin bu kalıntıları kısa sürede temizlemesi gerektiğini kaydettiler.

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