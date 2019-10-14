Yakılan anızlarla doğal hayatta yanıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yavaş yavaş kış aylarına doğru ilerlenmesiyle birlikte çiftçilerin de ekim için hazırlıklara başladıklarını gözlemlediklerini ancak geçmiş yıllarda yapılan yanlışların bu yılda yapılmaya başlandığını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Çevre dostu vatandaşlarımız 2019 yılının çiftçiler için oldukça bereketli bir yıl olduğunu ve bu nedenle tarlaların anızlarla kaplı olduğunu gözlemlediklerini söyleyerek, bu anızların bazı çiftçiler tarafından yakılmaya çalışıldığını üzülerek gördüklerini belirttiler.

Yakılan anızlarla birlikte doğal hayatın da yandığını ifade eden çevreci vatandaşlarımız “Toprakta bulunan birçok mikro organizmayı besleyen şey bu anızlardır. Ancak çiftçilerimiz bilinçsizce bu anızları yaktıkları için toprağın verimini azaltıyorlar” dedi.

Ayrıca anızlarla birlikte kendine yuva yapan veyahut saklanan hayvanlarında bu anızların yakılmasıyla evlerini kaybettiklerini de dile getiren çevre dostu vatandaşlarımız, anız yakılmaması için çiftçileri biraz daha duyarlı olmaya çağırdılar.