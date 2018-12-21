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Yağmurlu havada tehlikeli taşımacılık

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, geçtiğimiz gün ülke genelinde etkili olan yağışlı havada yolda olan fotoğraftaki kamyonet tarzı van aracın oldukça tehlikeli bir şekilde taşımacılık yaptığına dikkat çekerek sitem etti.

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Yağmurlu havada tehlikeli taşımacılık
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Sürücümüz, bu van araç sahibinin hayvanların kuru ot olan balya taşımak için kullandığı van araçtan taşan balyaların yoldaki diğer araçlar için tehlike arz ettiğini savunarak, bu balyaları taşıyacak başka araç kullanması gerektiğini ifade etti.

Özellikle bu şekilde yağmurlu havalarda yollardaki görüş mesafesinin düştüğüne dikkat çeken vatandaşımız, “Van aracın yarısı yolda yarısı emniyet şeridinde gidiyor. Ancak bu daha büyük tehlike zira bu aracın durumunu fark etmemiş olan bir sürücü ona çarpabilirdi” diyerek bu şekilde yolculuk yapmanın büyük tehlike olduğunu adeta trafik canavarına davetiye çıkardığını sözlerine ekledi.

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