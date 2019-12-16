banner255
banner69
21 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
88 0
 
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
35 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
18 0
Başkentte Kaymaklı farkı
Başkentte Kaymaklı farkı
135 0
Garga, liderliğe kanatlandı
Garga, liderliğe kanatlandı
38 0
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
23 0
banner355

Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakinleri yağan son bereketli yağmurlar sonrasında tarihi Mağusa hendeğinin bazı bölümlerinin tarihi bir canlandırmaya sebep olduğunu belirterek bu konuda bilgilerini bizlerle paylaştılar.

Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma

Mağusalı vatandaşlarımız tarihi hendeğin sularla dolmasının bazı kişilere göre tarihi yapıya zarar vereceğini ifade ederlerken, kendilerinin ise Gazimağusa surlarını çevreleyen hendeğin son günlerde sel sularıyla dolmasının doğanın ve iklimin bize sunduğu tarihi ve muhteşem bir canlandırma olduğunu dile getirdiler.

“Venedikli bilge ve usta mühendisler, antik değer taşıyan bir kültür mirası olan o hendeği koruyucu duvarlar çevresine tam da bu amaç için döşemişlerdi.. Yaratıcı tasarıma göre, suyla dolu olan hendek kaleye yapılacak düşman akınlarının önündeki bir ıslak savunma hattıydı” diyen Mağusalı vatandaşlarımız ancak şu anda buna gerek olmadığını belirttiler.

Bu arada Venediklilerin Osmanlı akını sırasında bu hendeği suyla doldurmayı başarabildiler mi bilmediklerini, zira tarih kitaplarında ve tarihi savaş gravürlerinde öyle bir kayda ve görüntüye hiç rastlamadıklarını sözlerine ekleyen Mağusa sakinleri bu bölgeye biriken yağmur sularının sineklere davetiye çıkardığını da vurguladılar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.