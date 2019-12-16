Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakinleri yağan son bereketli yağmurlar sonrasında tarihi Mağusa hendeğinin bazı bölümlerinin tarihi bir canlandırmaya sebep olduğunu belirterek bu konuda bilgilerini bizlerle paylaştılar.

Mağusalı vatandaşlarımız tarihi hendeğin sularla dolmasının bazı kişilere göre tarihi yapıya zarar vereceğini ifade ederlerken, kendilerinin ise Gazimağusa surlarını çevreleyen hendeğin son günlerde sel sularıyla dolmasının doğanın ve iklimin bize sunduğu tarihi ve muhteşem bir canlandırma olduğunu dile getirdiler.

“Venedikli bilge ve usta mühendisler, antik değer taşıyan bir kültür mirası olan o hendeği koruyucu duvarlar çevresine tam da bu amaç için döşemişlerdi.. Yaratıcı tasarıma göre, suyla dolu olan hendek kaleye yapılacak düşman akınlarının önündeki bir ıslak savunma hattıydı” diyen Mağusalı vatandaşlarımız ancak şu anda buna gerek olmadığını belirttiler.

Bu arada Venediklilerin Osmanlı akını sırasında bu hendeği suyla doldurmayı başarabildiler mi bilmediklerini, zira tarih kitaplarında ve tarihi savaş gravürlerinde öyle bir kayda ve görüntüye hiç rastlamadıklarını sözlerine ekleyen Mağusa sakinleri bu bölgeye biriken yağmur sularının sineklere davetiye çıkardığını da vurguladılar.