Vatandaşlar dolandırılıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, marketlerde döviz krizi sonrasında ortaya çıkan fırsatçılığın her yerde farklı şekilde görüldüğünü belirterek, bize gönderdiği fotoğraflarla bu duruma tepkisini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi biri büyük diğeri ise küçük kavanozda olan tahinlerin ikisinin de ayni barkotla satıldığını belirten vatandaşımız, “Tahinlerin biri 300 gr, diğeri 600 gr ancak ikisinde de 600 gr barkodu ve etiketi var” diyerek tüketicilerin resmen dolandırıldığını iddia etti.

Büyük marketlerde yapılan bu dolandırıcılık konusunda vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirten vatandaşımız, “Ben bunu fark ederek o markadan almadım, ancak başkaları belki de hiç fark etmemiştir. Umarım barkotları yanlış konulmuştur da fiyatları farklıdır” dedi.