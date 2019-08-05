Vatandaşın yol isyanı büyük

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa bölgesi sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz akşam başından geçen bir olayı bizlerle paylaşarak yolların durumu nedeniyle Karayolları Dairesi’ne isyan etti.

Vatandaşımız “Gece düğün dönüşü eve gelirken her zaman geldiğim Taşkent yolunda virajı dönerken bir kamyon ile karşılaştım. Yan yana geçerken kamyona çarpmamak için yol kenarındaki bankete düşerken arabamın sol tarafındaki ön ve arka lastikler kesilerek yolda kaldım” diyerek yolun bankete indiği yerinin adeta bıçak gibi lastiklerini kestiğini iddia etti.

7/24 yol yardım lastik servisini arayarak yardımına gelen bölgedeki lastikçi sayesinde yolda kalmaktan kurtulduğunu anlatan vatandaşımız, “Bu lastikleri daha 2 ay önce sıfır takmıştım. Şimdi 2.sinin yerine 2.el lastik takmak zorunda kaldım” dedi.

Karayollarının neden bu yolları kontrol etmediğini sorgulayan vatandaşımız, daha bundan 1 ay öncesine kadar bu yolda tamirat yapıldığını ancak herhalde sadece çukurların kapatıldığını ifade etti.

“Herkese tavsiyem yolun içinde durun ama bankete inmeyin. İnerseniz benim durumuma düşersiniz. Devlet baba bizi seviyor” diyen vatandaşımız, yolların bir an önce elden geçmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek yetkilileri göreve davet ettiler.