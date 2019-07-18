Vatandaşın haklı isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’da Marmara bölgesi sakini bir vatandaşımız, bazı kişilerin çevreye bıraktıkları molozlarla çevreyi kirlettiğini ve bu konuda Belediye yetkililerini uyarmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını ifade ederek sitemlerini paylaştı.

“Burası evimin önündeki Marmara Böl. 6. Sokak No. 16’nın karşısındaki boş arsa. Asfaltın dibine 1 metreden derin çukur açılmış... Mahallenin çöplüğü oldu.” diyen vatandaşımız, ayrıca bu boş arazinin bedava oto kamyon vs. parkı olarak kullanıldığını da belirtti.

Özellikle akşam üzerleri bu boş arsanın tıklım tıklım dolduğunu ve bu nedenle arsanın tozunun toprağının evine dolduğunu ve dayanılmaz gürültü yaptığını vurgulayan vatandaşımız “Çöpler, sinek üreme merkezi...Kokusu da bobasto...Kimlere şikayet edeyim? Belediye görevlileri görmüyor mu? Görüyor. Ama önlem alan yok.” dedi.

Bir zamanlar Ahmet Keskin’in Çevre Dairesi Müdürü olduğu günlerde, burayı tellettirdiğini ancak daha sonra birilerinin bu telleri söküp attığını anlatan vatandaşımız, “Yüzlerce görevli besleyen LTB , herkesle kavga etmemizi mi bekliyor? Ne kadar daha tahammül edebilirim ben bu pisliğe?” diyerek isyan etti.

Vatandaşımız “Bizzat LTB Başkanı Sn. Harmancıya çağrıda bulunuyorum...Lütfen bir çare bul, yardımcı ol...Yüzlerce çalışanınız var..Vergilerimizle maaşlarını ödeyen bizleriz.. Karşısında yeterli hizmet bekleriz” diyerek sözlerini tamamladı.