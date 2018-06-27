Vatandaşın evine giden yol çöktü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Cihangir köyü sakini Hasan Mullaoğulları isimli vatandaşımız, yıllardır evine giden asfalt yolun yeniden dökülmesi için uğraş verdiğini ancak henüz sonuca ulaşamadığını belirterek sitemlerini paylaştı.

Bize gönderdiği fotoğrafla görüşlerini paylaşan Hasan Mullaoğulları “Evime giden yolun hali her geçen gün daha kötü oluyor. Millet bol yağmur yağsın diye dua ederken, ben yağmasın diye dua ediyorum çünkü yağarsa yağmur suyu yolun altını oyacak ve resimde görüldüğü gibi üstteki asfalt parçalanıp kopacak ve aracımızla evimize ulaşmamız imkansız olacak” dedi.

Üç yılı aşkın zamandır bu yolun yapılması için koşturduğunu, gitmediği merci kalmadığını anlatan vatandaşımız “Değirmenlik Belediyesinin kapısını yıprattım eski başkanınki dahil, İçişleri Bakanlığı, Tapu Kadastro Dairesi, Kaymakamlık, Elektrik Kurumu, Karayolları Dairesi ama hala birşey olmuş değil” diyerek isyan etti.

Yerel seçim öncesi seçilen yeni başkan Ali Karavezirler’e durumu izah ettiğini ve zaten kendisinin de seçim gezilerinde durumu yerinde gördüğünü ve gerekenin yapılacağını söylediğini ifade eden Mullaoğulları “Benim kendisinden talebim, bu konuya ivedilik vermesi ve ister ağrılı ve sancılı isterse rahat ve güzellikle amma illa ki sorunu çözmesidir. Tabiidir ki bu sorun, kucağında bulacağı onca sorun yanında devede tüydür ama benim için çok önemlidir” dedi.

Kendisinin endişenin yarın bir gün ailesinden birinin Allah muhafaza yan taraftaki tarlaya arabayla birlikte devrilmesi olduğunu dile getiren vatandaşımız “Bu gerçekleşirse beni kimse durdurmak için ikna edemez” diyerek yeni başkan Ali Karavezirler’e güvendiğini sözlerine ekledi.