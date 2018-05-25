banner107
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
7 0
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
43 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
89 0
48 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
183 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
709 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
99 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
369 0
banner82
banner147

Vatandaşı şok eden fatura

banner27

Dünyada ve ülkemizde Dolar başta olmak üzere dövizdeki yükselişin özellikle ticaretle uğraşan kişileri oldukça zora soktuğu bildirilirken, bazı işletmelerin kendince önlem almaya çalıştığı bize ulaşan bilgiler arasında.

Vatandaşı şok eden fatura
banner137

Hatta bir vatandaşımız, dün gittiği bir un fabrikasında aldığı unun karşılığının Dolar olarak ödediğini sosyal medya hesabından attığı fotoğrafla paylaşırken, bu konudaki hayretini dile getirdi.

Özellikle son günlerde oldukça hızlı bir yükseliş içinde olan Dolar nedeniyle mağdur olmak istemeyen bazı üreticilerin ürünlerini satarken döviz kuruna göre satmak istemesinin anlaşılır olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, ancak un gibi ülkede üretilen bir ürünün neden Dolar üzerinden satıldığını anlayamadıklarını ifade ettiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.