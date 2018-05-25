Vatandaşı şok eden fatura

Dünyada ve ülkemizde Dolar başta olmak üzere dövizdeki yükselişin özellikle ticaretle uğraşan kişileri oldukça zora soktuğu bildirilirken, bazı işletmelerin kendince önlem almaya çalıştığı bize ulaşan bilgiler arasında.

Hatta bir vatandaşımız, dün gittiği bir un fabrikasında aldığı unun karşılığının Dolar olarak ödediğini sosyal medya hesabından attığı fotoğrafla paylaşırken, bu konudaki hayretini dile getirdi.

Özellikle son günlerde oldukça hızlı bir yükseliş içinde olan Dolar nedeniyle mağdur olmak istemeyen bazı üreticilerin ürünlerini satarken döviz kuruna göre satmak istemesinin anlaşılır olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, ancak un gibi ülkede üretilen bir ürünün neden Dolar üzerinden satıldığını anlayamadıklarını ifade ettiler.