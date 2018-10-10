“Vatandaşa bu eziyet çektirilmemeli”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz kurumlarının birçok konuda çağın çok gerisinde kaldığını dile getirerek, bunun vatandaşa da kötü yönde yansıdığını dile getirerek, yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

Birçok kişinin gerek elektrik borçlarını gerekse diğer vergilerini ödeyebilmek için saatlerce kuyruklarda beklediğini anlatan duyarlı vatandaşlarımız, “Vatandaşı eze eze, çok değerli zamanını çala çala vergi ve fatura tahsilatı yapmak KKTC'ye özgü bir devlet işkencesidir. Organizasyon özürlü hükümetin ayıbı” dediler.

Lefkoşa’daki Araç Seyrüsefer Ruhsat Dairesi'ndeki korkunç izdihamın halen devam ettiğini belirten vatandaşlarımız, bu paylaştığının ise yüksek elektrik faturalarını ödeyebilmek adına KIB TEK vezneleri önünde saatlerce bekletilen insanların resmi olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, dünyada artık her şeyin bilgisayar başında olduğunu bir tıkla hangi kurma ne kadar borcu olduğunu öğrenen insanların oturduğu yerden bu ödemeyi yapabildiğini aktardılar.