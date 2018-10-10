banner107
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
9 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
84 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
310 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
271 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
97 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
34 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
213 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
33 0
banner82
banner147

“Vatandaşa bu eziyet çektirilmemeli”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz kurumlarının birçok konuda çağın çok gerisinde kaldığını dile getirerek, bunun vatandaşa da kötü yönde yansıdığını dile getirerek, yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

“Vatandaşa bu eziyet çektirilmemeli”
banner192

 

Birçok kişinin gerek elektrik borçlarını gerekse diğer vergilerini ödeyebilmek için saatlerce kuyruklarda beklediğini anlatan duyarlı vatandaşlarımız, “Vatandaşı eze eze, çok değerli zamanını çala çala vergi ve fatura tahsilatı yapmak KKTC'ye özgü bir devlet işkencesidir. Organizasyon özürlü hükümetin ayıbı” dediler.

Lefkoşa’daki Araç Seyrüsefer Ruhsat Dairesi'ndeki korkunç izdihamın halen devam ettiğini belirten vatandaşlarımız, bu paylaştığının ise yüksek elektrik faturalarını ödeyebilmek adına KIB TEK vezneleri önünde saatlerce bekletilen insanların resmi olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, dünyada artık her şeyin bilgisayar başında olduğunu bir tıkla hangi kurma ne kadar borcu olduğunu öğrenen insanların oturduğu yerden bu ödemeyi yapabildiğini aktardılar.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.