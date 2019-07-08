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Vatandaş yolda kelle koltukta gitmek istemiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Türkmenköy sakini vatandaşlarımız, ülkemizin birçok yolu gibi kullandıkları Dörtyol – Türkmenköy yolunun adeta bubi tuzağı gibi çukurlarla dolduğunu ifade ederek insanları her gün kelle koltukta yolculuk yapmak zorunda kaldığını vurguladılar.

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Vatandaş yolda kelle koltukta gitmek istemiyor
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Vatandaşlarımız "Bu resimde gördüğünüz langualar, Türkmenköy, Dörtyol arasındaki bobi tuzaklarıyla dolu hesapta anayoldur. Viraja gelmeden 500 m önce bu tuzak çukurlar mevcuttur” dediler.

Her gün yüzlerce insanımızın bu yolu kullanmak zorunda olduğunu ayrıca, bölge sağlık ocağı ambulansının da mecburen hergün bu veran harap yolu kullanmak durumunda olduğunu belirten vatandaşlarımız “Resimlere bir bakın ve virajın keskinliğini bir düşünün, Dõrtyol istikametinden gelmiş olan araçlar çukurdan kurtulabilmek adına SAĞ şeridi kullanıyor ve kelle koltukda seyrediyor” dediler.

Bu yollun tamiri için artık başvuracakları kapı kalmadığını ifade eden vatandaşlarımız yetkililerin bir an önce bu ve bunun gibi kötü yollara müdahale etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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