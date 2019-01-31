Vatandaş her yer bizim anlayışında

Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz hafta sonu sabah saatlerinde yürüyüş için evden çıktığı sırada karşılaştıkları bu fotoğraftaki görüntü sonrasında ülkede herkesin kafasına göre yaşadığını bir kez daha anladıklarını kaydederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşımız, sokaklarında yapımı devam eden fotoğraftaki inşaat için getirilen kumun geceleyin yol ortasına döküldüğünü ve hiçbir işaret konulmadan orada inşaata götürüldüğünü söyleyerek “Bu kum inşaatın yan tarafındaki boş araziye neden dökülmedi anlayamadım. Ancak halden daha eski kafayla ‘her yer bizim anlayışıyla’ hareket edildiği kesin” dedi.

Bu konuda belediyenin gereken cezai işlemi yapması gerektiğini ayrıca polisin de bu inşaat sahiplerine veyahut müteahhide yol güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ceza kesmesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ki yol ortasına kum döküp işini halletmeye çalışıyor. Böyle bir duyarsızlık kabul edilemez” diyerek sözlerini tamamladı.