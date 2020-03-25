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Vatandaş et yiyemez oldu

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Vatandaş et yiyemez oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde pahalılığın gün geçtikçe arttığını dile getirerek, özellikle mutfakta adeta bir yangın olduğunu kaydettiler.

Geçmişten gelen bir alışkanlık olan her akşam yemeğinde sofrada etli yemeğin bulunmasının artık tarih olmaya başladığını kaydeden vatandaşlarımız, bunun nedenin ise etin kilosunun çok pahalılaşması olduğunu kaydettiler.

“Et yemekten korkar olduk.  Bir yıl önce bir kilo kuzu eti 45-50 TL’ye alıyorduk. Şimdi kilosu en ucuz 85 TL. Bir kilo etle 4 kişilik bir ailenin doyması neredeyse zor gibi” diyen vatandaşlarımız, bu pahalılığın sadece kırmızı etle sınırlı kalmadığını, sebze ve meyvenin de oldukça pahalılaştığını ifade ettiler.

Özellikle son 15 gündür koronavirüs salgını nedeniyle çalışmayan birçok işçi ailesinin artık evine et değil kuru bakliyat bile alamayacak duruma geldiğini aktaran vatandaşlarımız, “İnsanlar et yiyemez duruma geldi. Bu konuda devlet yetkilileri bir çare bulmalılar” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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