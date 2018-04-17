Vadili'de bir bağımsız aday daha

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, yaklaşık 2,5 ay sonra yapılacak olan yerel seçimleri için hareketlilik her geçen gün artarken, belediye başkanlıkları için de adaylıklarını açıklayanların sayısı da artıyor.

Ülkemizin Güney Mesarya’daki belediyelerinden biri olan Vadili Belediyesi için aday sayısı üçe çıktığı bildirilmekte. Aldığımız bilgilere göre, Vadili Belediye başkanlığı için bağımsız adayların sayısı artıyor. Geçtiğimiz günlerde Eriş Çoban bağımsız adaylığını açıklarken, güçlü bir bağımsız aday daha adaylığını açıkladı. UBP'nin adayı olan mevcut başkan Mehmet Adahan'a karşı ikinci bağımsız adayın Kürşat Özer, olduğu belirtildi. Kürşat Özer, sosyal alanda güçlü bir isim olarak dikkat çekerken, belediyede Kıdemli İdare memuru olarak 22 yıldır görev yürümekte.