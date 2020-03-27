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Uyarılar boşa gidiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, dünyada ve de ülkemizde de görülen korona virüs salgını ile ilgili uzmanların uyarılarına rağmen birçok vatandaşın bu uyarıları takmadığını dile getirerek geçtiğimiz gün şahit oldukları bir durumu bizlerle paylaştılar.

Uyarılar boşa gidiyor

Vatandaşlarımız, uzmanların korona virüsün bazı insanlarda hiçbir belirti olamadan seyredebileceğini ancak bu insanların başkalarını bulaştırabileceğini söylediğine dikkat çekerek özellikle marketlerde buna dikkat etmeyen mal tedarikçilerinin başkalarını bulaştırabileceklerini ifade ettiler.

Geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesine doğru giderken yol kenarındaki bir markete mal indiren tedarikçileri yan yana oturup sigara içerlerken gördüklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Bu kişilerin ne ellerinde bir eldiven ne de ağızlarında maskeleri vardı. Belki de hasta olduklarını bilmeden etrafa korona virüs bulaştırıyorlardı” diyerek tüm uyarıların boşa gittiğini dile getirdiler.

Kamuya açık olan marketler, eczaneler ve benzincilerde hijyen ve korunma yöntemlerinin mutlaka uygulanması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, her şeyin sözde kalmadan yapılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

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