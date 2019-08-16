Üretici çekirgelerden el aman çekiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya’nın doğusundaki köylerden bazı üreticilerimiz, son zamanlarda tarlalarına diktikleri birçok sebzenin çekirgeler tarafından yenildiğini dile getirerek bu konudaki sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Özellikle yaz aylarının başında görülen yaz yağmurları sonrasında görülmeye başlayan çekirgelerin son günlerde oldukça fazlalaştığını belirten üretici vatandaşlarımız “Temmuz ayı ortasından itibaren görmeye başladığımız çekirgeler son günlerde adeta istila yapıyorlarmış gibi çoğaldılar” diye konuştular.

Çekirgelere karşı kendi bahçelerinin etrafında ilaçlama yapmalarına karşın çekirgelerin her yerde olmasından dolayı bunun kısa süreli faydası dışında fayda etmediğini ifade eden vatandaşlarımız, “Son günlerde tarlalarımıza diktiğimiz, marul, lahana, sarma, brokoli ve daha birçok sebze fidelerini iki gün içinde yerle bir olarak buluyoruz. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Devletin bu konuda bir çözüm üretmesi lazım” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Çekirge istilasının bu şekilde devam etmesi durumunda birçok bölgede üretimin duracağını söyleyen üreticiler genel bir mücadelenin şart olduğunu sözlerine eklediler.