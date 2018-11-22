banner107
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
13 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
221 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
55 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
61 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
53 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
143 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
404 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
41 0
banner82

“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bazı kişilerin gerek araç kullanırken gerekse motosiklet kullanırken kendilerini ayrıcalıklı hissettiği için mi bilinmediğini ancak kuralları takmadan trafikte hareket ettiğini gözlemlediklerini dile getirdiler.

banner210
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
banner192

Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafla birlikte “Görünmez kask takmış. Keşke ona buna ceza yazacağına önce bir kask alaydın be gardaş. Biliyorsun ki kask hayat kurtarır” diyerek bu kişinin zabıta olduğunun giydiği monttan anlaşıldığını ancak bu kişinin zabıta olduğu için onun ayrıcalıklı olduğu anlamına gelmemesi gerektiğini kaydettiler.

Belki görevleri icabı polisin kendilerini rapor etmeyebileceğini ancak bir kaza anında kafalarına takacakları bir kaskın hayatlarını kurtaracağını unutmamaları gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, “Unutmayalım ki trafikte her an her şey olabilir. Kaskı insan hayatını da kurtardığını unutmayın” diyerek sözlerini tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.