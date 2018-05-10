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Un çuvalı mı taşıyorlar?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün öğle saatlerinde fotoğraftaki görüntüyle karşılaştıklarında adeta şok olduklarını ve gözlerine inanamadıklarını söyleyerek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Un çuvalı mı taşıyorlar?
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 Fotoğrafta görülen inşaat malzemesi yüklü kamyonetle Gönyeli – Boğaz yolu üzerinde karşılaştıklarını belirten vatandaşlarımız, “Kamyonetin kasası neredeyse ağzına kadar inşaat malzemesiyle dolu ve bazı malzemeler aracın dışına sarkmış durumdaydı. Ama şoför hiç bana mısın demeden gaza bastıkça basıyordu. Ansızın bir bir çukura düşecek olsa kamyonetin kasasındaki inşaat malzemeleri yola savrulacak gibi duruyordu” dediler.

Bu şekilde yol güvenliğini tehlikeye atan araç kullanımına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, artık yollarda yaşanan kazaların birçoğunun böyle ihmallerden kaynaklandığını savundular.

Taşınılan malzemenin inşaat malzemeleri olduğunu un çuvalı olmadığını söyleyen vatandaşlarımız, sürücüleri biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.

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