Ülkeye gelmeyen aşının fiyatı nasıl belirleniyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yavaş yavaş kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde nezle veya grip vakalarına önlem amacıyla her yıl özellikle yaşlılar ve çocuklar için önerilen grip aşısının daha ülkemize gelmeden fiyatının belirlendiğini belirterek bunu anlamakta zorlandıklarını söylediler.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı’nın grip aşılarının 18 Ekim sonrasında ülkeye geleceğini açıklamalarına karşın bazı eczacıların kendilerine aşıların Pazartesi eczanelere dağıtılacağı ifade ettiklerini ve fiyatlarının ise geçen yılın üç katı olacağını söylediklerini belirttiler.

Aşıların geçen sene 26 TL olduğunu ancak bu yıl 90 TL olarak satılacağını öğrendiklerini bizlerle paylaşan vatandaşlarımız, “Fiyatı üç kat artan bu aşıların tek farkı üçlü değil dörtlü karma imiş. Böyle bir fark mümkün olabilir mi?" diye sorguladılar.

Daha adaya gelmeyen aşıların fiyatının şimdiden duyurulmasının bir yerde vatandaşları kazıklamaya alıştırmak olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın fiyat açıklamasını talep ettiler.