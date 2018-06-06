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Ülkenin her yeri çöpe döndü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin gün geçtikçe çöpe boğulduğunu geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlikte gördükleri karşısında bir kez daha anladıklarını dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Ülkenin her yeri çöpe döndü
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Son yıllarda sürekli dile getirdikleri çevre kirliliğinin her tarafa yayıldığı görüşlerini doğrulayan konu fotoğrafın geçtiğimiz hafta sonu gittikleri Çatalköy bölgesindeki sahilde çektiklerini aktaran vatandaşlarımız, “Avcılık Federasyonu bünyesinde yapılan balık avlama yarışması için gittiğimiz Çatalköy sahilinde karşılaştığımız bu görüntüler karşısında şok olduk. Bu çöpler, molozlar ve evsel atıklar nasıl buraya geliyor veya kimler tarafından bırakılıyor hiç aklımız almıyor” diyerek isyan ettiler.

Bu çöplerin yarışmaya katılan kişiler tarafından toplanıldığını anlatan vatandaşlarımız, ancak burası gibi ülkemizin her tarafının çöpe döndüğünün üzücü bir gerçek olduğunu sözlerine ekleyerek çevreyi kirletenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini vurguladılar. 

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