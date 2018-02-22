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Ülkemize bahar erken geldi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl bahar aylarının çok erken geldiğini söyleyerek, bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

Ülkemize bahar erken geldi
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Bahar aylarının geldiğini gösteren en belirgin şeyin badem ve zerdali gibi ağaçların çiçeklerini açması olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Geçmişte mart ayı ortalarında çiçeklerini açan badem ve zerdali gibi ağaçlar bu yıl daha Şubat ayının ortası olmadan çiçeklerini açtılar” diyerek baharın erken geldiğini belirttiler.

Bu arada zeytin ağaçlarının genelde Nisan ayında çiçeklenmeye başladığını ifade eden vatandaşlarımız, ancak bu yıl zeytinlerin de Şubat ayı içerisinden çiçek açmak için tomurcuklandığını söyleyerek bu durumun pek iyiye gidiş olmadığını söylediler.

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