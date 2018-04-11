Ülkemizde artık hiçbir yer güvenli değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün yaşadıkları çirkin olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini ve isyanlarını dile getirdi.

Mağusa’nın Sosyal Konutlar Bölgesi’nde yeniden düzenlenerek hizmete açılan Ali Mahir Parkı’na oynaması için çocuklarını götürdüğünü erek dile getiren vatandaşımız, kendisinin de kocasıyla birlikte arabalarının yanında çocuklarını beklediklerini anlattı.

Bu sırada 20-25 yaşlarında sarı mont giyen bir gencin parkın bir köşesinde çocukları izleyerek mastürbasyon yapmaya çalıştığını fark ettiklerini ifade eden vatandaşımız, kocasının bunun üzerine gence doğru koşarak gittiğini ancak bu kişinin kendilerini fark etmesiyle koşarak oradan kaçtığını iddia ettiler.

Bunun üzerine kendilerinin hemen polise giderek şikayette bulunduklarını anlatan vatandaşımız “Dünden beridir sinirlerimiz bozuldu. Bu ne ahlaksızlık. Gündüz vakti ve üstelik halka açık alanda böyle bir şey kabul edilebilir bir hareket değil. Orada çoluk çocuk oyun oynuyor. Yarın bir gün, bir cinsel istismar olayı yaşanırsa hiç şaşmayacağım” diyerek isyan etti.

Artık hiçbir yerde güvende olmadıklarını anladığını ifade eden vatandaşımız, en kısa zamanda polisin bu kişiyi bulmasını umut ederek, böyle kişilerin toplumda yeri olmadığını sözlerine eklediler.