banner107
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
Hamitköy’ün milli takım gururu
Hamitköy’ün milli takım gururu
0
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
“Sadece bir levha değildir kırılan”
“Sadece bir levha değildir kırılan”
0
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
banner82
banner147

Ülkedeki plansızlığın bir örneği

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, internette rastladığı bir fotoğrafın ülkemizdeki plansızlığı çok güzel anlattığını ifade ederek, ülkede imar planlarının bir an önce tüm bölgelerde yapılması gerektiğini kaydetti.

Ülkedeki plansızlığın bir örneği
banner192

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde kurulan bir site olduğunu belirterek, bu sitenin birçok yerleşim yerine uzaklığı nedeniyle düzgün bir alt yapıya sahip olmadığına dikkat çeken vatandaşımız, “Oysa, birçoğumuz hiçbir altyapısı olmadan ovanın orta yerine konuşlandırılan bu binaların geleceğimizi nasıl kararttığının farkında bile değiliz!” dedi.

Ülkede plansızlığı her alanda kendini gösterdiğini ancak en başta inşaat sektörünün bulunduğunu söyleyen vatandaşımız, “Yaşadığı yeri bile planlamayan bir toplumun eğitimi, sağlığı ve ekonomiyi planlamasını beklemekse sanırım fazlaca iyimserlik olur” diyerek, artık planlı yaşamak için devletin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.