Ülkedeki plansızlığın bir örneği

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, internette rastladığı bir fotoğrafın ülkemizdeki plansızlığı çok güzel anlattığını ifade ederek, ülkede imar planlarının bir an önce tüm bölgelerde yapılması gerektiğini kaydetti.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde kurulan bir site olduğunu belirterek, bu sitenin birçok yerleşim yerine uzaklığı nedeniyle düzgün bir alt yapıya sahip olmadığına dikkat çeken vatandaşımız, “Oysa, birçoğumuz hiçbir altyapısı olmadan ovanın orta yerine konuşlandırılan bu binaların geleceğimizi nasıl kararttığının farkında bile değiliz!” dedi.

Ülkede plansızlığı her alanda kendini gösterdiğini ancak en başta inşaat sektörünün bulunduğunu söyleyen vatandaşımız, “Yaşadığı yeri bile planlamayan bir toplumun eğitimi, sağlığı ve ekonomiyi planlamasını beklemekse sanırım fazlaca iyimserlik olur” diyerek, artık planlı yaşamak için devletin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.