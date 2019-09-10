“Ülkede kimseye güvenemez olduk”

Ülkemizin sevilen esnaflarından olan Mehmet Gökçe (Baloncu Mehmet), ülkede herkesin sahtekar olduğunu iddia ederek, geçtiğimiz Temmuz ayında yeni diye aldığı ticari aracının daha bir ay kullanmadan motorunun yandığını ifade ederek isyanını bizlerle paylaştı.

Gökçe, kendisinin sattığı malzemeleri taşımak için temmuz ayı başında Hamitköy’deki Mabel Oto Galeri isimli bir galeriden 40 bin TL değerinde Ford Transit marka ticari araç aldığını ve bunun 30 bin TL’sini bankadan borçlandığını anlattı.

Arabayı yaklaşık 1 ay kullandıktan sonra Mağusa’dan dönerken arabanın motorunun bozulduğunu aktaran Mehmet Gökçe, “Bana aracın yeni olduğunu söylediler ve öyle inandırdılar. Ancak aracın makinesinde problem olduğu için araç arızalandı ve yolda kaldık” dedi.

Yaklaşık 20 gündür galerinin kendisini parça gelip tamir edileceği yönünde oyaladığını savunan Gökçe “Benim bütün işlerim aksadı. Nasıl yeni araçtır bu araç da motoru bozuldu. Ben artık bu aracı istemiyorum. Bana para mı geri versinler başka bir şey istemem. Giderim sıfır araba alırım, en azından başım rahat olur” dedi.

Ülkemizde herkesin sahtekar olduğunu bunların başında da galericiler geldiğini iddia eden Mehmet Gökçe, ülkede kimseye güvenemez olduğunu sözlerine ekledi.